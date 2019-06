Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Freitag (28. Juni)

Minsk (SID) - BADMINTON: Die deutschen Badminton-Spieler haben noch zwei Medaillenchancen. Im Mixed können Isabell Herttrich und Mark Lamsfuß ab 10.40 Uhr ins Halbfinale einziehen. Gegner sind die Briten Lauren Smith und Marcus Ellis. Im Einzel hat Yvonne Li gegen die Russin Jewgenija Kossezkaja die Möglichkeit, den Sprung unter die besten Vier des Turniers zu schaffen. Ihr Match beginnt ebenfalls um 10.40 Uhr.

Deutsches Mixed-Duo: Isabel Herttrich und Mark Lamsfuß © SID

BOXEN: Für drei deutsche Boxer geht es ab 13 Uhr um den Einzug ins Finale. Die WM-Dritte Nadine Apetz (bis 69 kg) trifft auf Assunta Canfora (Italien), Nelvie Tiafack (über 91 kg) bekommt es mit Mourad Aliev (Frankreich) und Sharafa Raman (bis 56 kg) tritt gegen Mykola Buzenko (Ukraine) an. Alle Boxer im Halbfinale haben mindestens die Bronzemedaille sicher.

LEICHTATHLETIK: Im Finale des ungewöhnlichen Formats DNA (Dynamic New Athletics) kämpfen die deutschen Leichtathleten gegen Frankreich, Weißrussland, Italien, Tschechien und die Ukraine um Medaillen. Bei DNA handelt es sich um einen Teamwettbewerb, in dem die Ergebnisse aus acht Einzeldisziplinen in Punkte umgerechnet werden. Diese werden für eine abschließende Mixed-Staffel in Zeitabstände umgerechnet. Der Sieger der Staffel gewinnt. Los geht es im Dinamo-Stadion um 17 Uhr.

RINGEN: Francy Rädelt greift nach Gold. Im Finale der Gewichtsklasse bis 76 kg trifft die 23-Jährige auf Wassilissa Marsaljuk aus Weißrussland. Los geht es um 19 Uhr.

TISCHTENNIS: Die deutschen Teams wollen in den Mannschaftswettbewerben ins Finale einziehen. Die Männer um Einzel-Sieger Timo Boll treffen ab 15 Uhr auf Portugal. Die Frauen bekommen es bereits ab 9 Uhr mit Polen zu tun.

(Alle Zeiten MESZ)