Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Mittwoch (26. Juni)

Minsk (SID) - BOGENSCHIESSEN: Im Einzel-Wettbewerb peilt die WM-Vierte Michelle Kroppen ihre zweite Medaille bei den Europaspielen an. Nachdem sie mit Cedric Rieger bereits Bronze im Mixed gewann, benötigt sie mit dem olympischen Recurvebogen noch vier Siege bis zu Gold. Los geht es mit dem Achtelfinale um 8.00 Uhr, das Finale würde um 14.45 Uhr stattfinden.

Bei den Europaspielen im Einsatz: Christian Reitz © SID

KANU: Die Olympiasieger Sebastian Brendel und Max Hoff nehmen in der weißrussischen Hauptstadt Medaillen ins Visier. Brendel bestreitet sein Finale im C1 über 1000 m ab 9.20 Uhr, Hoff ist gemeinsam mit Jakob Schopf über dieselbe Distanz im K2 um 10.15 Uhr am Start. Für die Kanuten gibt es bei den Europaspielen zugleich EM-Medaillen zu gewinnen - allerdings werden einige Bootsklassen in der weißrussischen Hauptstadt nicht angeboten.

RINGEN: Der deutsche Ringer Ahmed Dudarov kämpft um Bronze. Im Freistil trifft er ab 18.30 Uhr in der Gewichtsklasse bis 86 kg entweder auf Uri Kalashnikov (Israel) oder Fatih Erdin (Türkei).

SCHIESSEN: Olympiasieger Christian Reitz greift zu seiner Spezialwaffe. Mit der Schnellfeuerpistole, mit der er 2016 in Rio triumphiert hatte, geht es ab 11.30 Uhr in der Qualifikation um das Finale. Dieses würde um 15.50 Uhr stattfinden.

TISCHTENNIS: Timo Boll will im Tischtennis ins Endspiel einziehen. Sein Gegner im Halbfinale ist der kroatische Außenseiter Tomislav Pucar. Das Finale findet um 18.00 Uhr statt. Auch Han Ying kann ins Endspiel einziehen, wenn sie ab 10.00 Uhr ihr Vorschlussrunden-Duell mit Xiao Xin Yang (Monaco) gewinnt.

(Alle Zeiten MESZ)