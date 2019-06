Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Montag

Minsk (SID) - 3x3-BASKETBALL: Das deutsche Quartett will sich bei der Variante des klassischen Basketballs eine Medaille sichern. Deutschland trifft nach der makellosen Gruppenphase im Viertelfinale zunächst auf Spanien (13.50 Uhr), ein mögliches Finale würde um 19.40 Uhr stattfinden. Für Deutschland sind Satou Sabally, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Ama Degbeon am Start, Edelmetall ist das erklärte Ziel des Quartetts.

Deutschland greift beim 3x3-Basketball nach Medaille © SID

JUDO: Im Judo kämpfen die höchsten Gewichtsklassen ihre Einzel-Medaillen aus, das deutsche Team will nach erst einmal Bronze sein Konto aufbessern. Bei den Männern sind Karl-Richard Frey (bis 100 kg), Johannes Frey und Sven Heinle (über 100 kg) am Start. Für die Frauen tritt Jasmin Külbs (über 78 kg) an. Die Wettkämpfe, die ab 9.30 Uhr starten, haben zugleich Europameisterschafts-Status. Die Finalwettbewerbe beginnen ab 16 Uhr.

TISCHTENNIS: Nach dem geglückten Auftakt wollen die deutschen Tischtennis-Asse Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov den Sprung ins Viertelfinale klarmachen. Der topgesetzte Boll trifft auf den Portugiesen Freitas Marcos (16 Uhr), Ovtcharov bekommt es mit Jonathan Groth aus Dänemark zu tun (18 Uhr). Auch die Frauen Petrissa Solja und Han Ying treten in der Runde der letzten 16 (ab 13 Uhr) an, das Mixed-Doppel Patrick Franziska/Solja kämpft ab 9.45 Uhr bereits um den Einzug ins Halbfinale.

(Alle Zeiten MESZ)