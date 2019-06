Die Höhepunkte bei den Europaspielen in Minsk am Samstag (29. Juni)

Minsk (SID) - KARATE: Die deutschen Karateka greifen am vorletzten Wettkampftag ins Geschehen ein. Die deutschen Medaillen-Hoffnungen ruhen insbesondere auf Welt- und Europameister Jonathan Horne, der bei der Europaspiel-Premiere 2015 in Baku die Silbermedaille gewonnen hatte. Der 30-Jährige startet um 10.55 Uhr in den Wettkampf.

Von Viruserkrankung gestoppt: Timo Boll © SID

TISCHTENNIS: Die Deutschen Tischtennis-Asse greifen im Teamwettbewerb nach der Goldmedaille. Die Männer um Einzel-Sieger Timo Boll bekommen es im Endspiel (19.00 Uhr) mit Schweden zu tun, die Frauen treffen ab 12.00 Uhr auf Rumänien.

(Alle Zeiten MESZ)