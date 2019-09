Die Leichtathletik-WM am Dienstag: Holzdeppe, Przybylko und Hussong im Einsatz

Köln (SID) - In Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe und Bo Kanda Lita Baehre starten im Finale der Stabhochspringer gleich zwei deutsche Athleten. Holzdeppe, Sieger 2013, hat sich dabei viel vorgenommen: Der 30-Jährige will in die Top 5 springen. Einen hochgehandelten Konkurrenten hat das deutsche Duo jedenfalls schon weniger: Weltrekordler Renaud Lavillenie scheiterte in der Qualifikation.

Holzdeppe will bei der WM in die Top 5 springen © SID

Chancen auf eine Medaille rechnet sich Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong aus. Die 25-Jährige liegt auf Position fünf der Weltjahresbestenliste und überzeugte in der Qualifikation mit einem Wurf auf über 65 Meter. "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu", sagte sie selbstbewusst.

Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko tritt in Doha erstmals in Aktion. Der Leverkusener, der im vergangenen Jahr in Berlin zu Gold sprang, ist in der Qualifikation gefordert.

Für ein Highlight will der US-Amerikaner Noah Lyles über 200 m sorgen. In diesem Jahr lief er bereits eine Zeit von 19,50 Sekunden - viel fehlt nicht mehr zum Weltrekord von Usain Bolt (19,19). 100-m-Sieger Christian Coleman verzichtete auf einen Start über die doppelte Distanz.

ENTSCHEIDUNGEN AM DIENSTAG:

19.05 Uhr: Stabhochsprung Männer

WR: 6,16 Renaud Lavillenie (Frankreich) 15.02.2014*

ER: 6,14 Sergej Bubka (Ukraine) 31.07.1994

DR: 6,01 Björn Otto (Dormagen) 05.09.2012

JWB: 6,06 Sam Kendricks (USA)

EJB: 6,02 Piotr Lisek (Polen)

DJB: 5,80 Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und Torben Blech (Leverkusen)

OS 16: 6,03 Thiago Braz Da Silva (Brasilien)

WM 17: 5,95 Sam Kendricks (USA)

EM 18: 6,05 Armand Duplantis (Schweden)

D O16: Q Tobias Scherbarth (Leverkusen), Q Karsten Dilla (Leverkusen), Q Raphael Holzdeppe (Zweibrücken)

D W17: 10. Raphael Holzdeppe (Zweibrücken)

D E18: Q Raphael Holzdeppe (Zweibrücken), Q Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen), Q Torben Laidig (Tübingen)

Fav: 6,06 Sam Kendricks (USA), 6,02 Piotr Lisek (Polen), 6,00 Armand Duplantis (Schweden)

DLV: 5,80 Raphael Holzdeppe (Zweibrücken), 5,72 Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen), in der Qualifikation ausgeschieden: Torben Blech (Leverkusen)

*Der Weltverband IAAF wertet die in der Halle erzielte Marke von Lavillenie als generellen Weltrekord, der europäische Verband EAA nicht als Europarekord.

20.20 Uhr: Speerwurf Frauen

WR: 72,28 Barbora Spotakova (Tschechien) 13.09.2008

ER: 72,28 Barbora Spotakova (Tschechien) 13.09.2008

DR: 70,20 Christina Obergföll (Offenburg) 03.06.2007

JWB: 67,98 Lyu Huihui (China)

EJB: 67,40 Nikola Ogrodnikova (Tschechien)

DJB: 66,59 Christin Hussong (Zweibrücken)

OS 16: 66,18 Sara Kolak (Kroatien)

WM 17: 66,76 Barbora Spotakova (Tschechien)

EM 18: 67,90 Christin Hussong (Zweibrücken)

D O16: 8. Christina Obergföll (Offenburg), 11. Linda Stahl (Leverkusen), 12. Christin Hussong (Zweibrücken)

D W17: 7. Katharina Molitor (Leverkusen), Q Christin Hussong (Zweibrücken)

D E18: 1. Christin Hussong (Zweibrücken), Q Katharina Molitor, Q Dana Bergrath (beide Leverkusen)

Fav: 67,98 Lyu Huihui (China), 67,22 Tatjana Chaladowitsch (Weißrussland), 66,59 Christin Hussong (Zweibrücken)

DLV: 66,59 Christin Hussong (Zweibrücken), in der Qualifikation ausgeschieden: Annika Marie Fuchs (Potsdam)

21.10 Uhr: 800 m Männer

WR: 1:40,91 David Rudisha (Kenia) 09.08.2012

ER: 1:41,11 Wilson Kipketer (Dänemark) 24.08.1997

DR: 1:43,65 Willi Wülbeck (Wattenscheid) 09.08.1983

JWB: 1:41,69 Nijel Amos (Botswana)

EJB: 1:43,62 Amel Tuka (Bosnien und Herzegowina)

DJB: 1:45,22 Marc Reuther (Frankfurt)

OS 16: 1:42,15 David Rudisha (Kenia)

WM 17: 1:44,67 Pierre-Ambroise Bosse (Frankreich)

EM 18: 1:44,59 Adam Kszczot (Polen)

D O16: DLV nicht vertreten

D W17: VL Marc Reuther (Wiesbaden)

D E18: VL Marc Reuther (Wiesbaden), VL Christoph Kessler (Karlsruhe), VL Benedikt Huber (Regensburg)

Fav: 1:41,69 Nijel Amos (Botswana), 1:42,54 Ferguson Rotich (Kenia), 1:42,70 Donavan Brazier (USA)

DLV: im Vorlauf ausgeschieden: Marc Reuther (Frankfurt/Main)

21.40 Uhr: 200 m Männer

WR: 19,19 Usain Bolt (Jamaika) 20.08.2009

ER: 19,72 Pietro Mennea (Italien) 12.09.1979

DR: 20,20 Tobias Unger (Kornwestheim/L.) 03.07.2005

JWB: 19,50 Noah Lyles (USA)

EJB: 19,86 Ramil Guliyev (Türkei)

DJB: 20,42 Steven Müller (Friedberg-Fauerbach)

OS 16: 19,78 Usain Bolt (Jamaika)

WM 17: 20,09 Ramil Guliyev (Türkei)

EM 18: 19,76 Ramil Guliyev (Türkei)

D O16: VL Julian Reus, VL Robin Erewa (beide Wattenscheid), VL Aleixo Platini Menga (Leverkusen)

D W17: DLV nicht vertreten

D E18: HF Aleixo-Platini Menga (Leverkusen), HF Steven Müller (Friedberg-Fauerbach), HF Robin Erewa (Wattenscheid)

Fav: 19,50 Noah Lyles (USA), 19,86 Ramil Guliyev (Türkei)

DLV: im Vorlauf ausgeschieden: Steven Müller (Friedberg-Fauerbach)

ZEITPLAN AM DIENSTAG

Finals:

19.05 Uhr: Stabhochsprung Männer

20.20 Uhr: Speerwurf Frauen

21.10 Uhr: 800 m Männer

21.40 Uhr: 200 m Männer

Vorentscheidung:

15.30 Uhr: Hammerwurf Männer, Qualifikationsgruppe A

15.35 Uhr: 400 m Männer, Vorläufe

15.50 Uhr: Hochsprung Männer, Qualifikation

16.30 Uhr: 400 m Hürden Frauen, Vorläufe

17.00 Uhr: Hammerwurf Männer, Qualifikationsgruppe B

17.15 Uhr: 3000 m Hindernis Männer, Vorläufe

19.50 Uhr: 400 m Frauen, Halbfinals

20.35 Uhr: 200 m Frauen, Halbfinals