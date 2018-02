Die Olympia-Höhepunkte am Dienstag, 20. Februar 2018

Pyeongchang (SID) - Die deutschen Biathleten greifen in der Medaillenschmiede von Pyeongchang nach dem nächsten Edelmetall. Nach sechs Medaillen in den Einzelwettbewerben geht das deutsche Team in der Mixed-Staffel als Topfavorit an den Start, bei der WM im Vorjahr hatten die erfolgsverwöhnten Skijäger um Biathlon-Königin Laura Dahlmeier Gold gewonnen. Frankreich um Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade und Norwegen gelten als die größten Konkurrenten um den Olympiasieg.

Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 10. Februar 2018 © SID

Kombinations-König Eric Frenzel peilt im Einzel von der Großschanze sein zweites Gold von Pyeongchang an. Der Olympiasieger von der Normalschanze gehört neben dem sechsmaligen Weltmeister Johannes Rydzek und dem Japaner Akito Watabe zu den großen Favoriten. Auch mit den am vergangenen Donnerstag unter Wert geschlagenen Norwegern Jörgen Graabak, der vor vier Jahren in Sotschi triumphiert hatte, und Jan Schmid wird zu rechnen sein.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht es um alles. In den Play-offs kämpft das Team von Bundestrainer Marco Sturm gegen die Schweiz um den Einzug ins Viertelfinale. In der Runde der letzten Acht würde Weltmeister Schweden warten, gegen den Deutschland bereits in der Vorrunde nur knapp mit 0:1 verloren hatte.

Die deutschen Bobpilotinnen eröffnen im Zweier die Jagd auf Medaillen. Einen Tag nach dem Olympiasieg bei den Männern durch Francesco Friedrich wollen Stephanie Schneider, Mariama Jamanka und Anna Köhler die Euphorie im deutschen Team mitnehmen und sich in den ersten beiden von vier Durchgängen eine gute Ausgangslage verschaffen.