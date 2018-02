Die Olympia-Höhepunkte am Donnerstag, 22. Februar 2018

Pyeongchang (SID) - Die deutschen Biathletinnen wollen die Enttäuschung aus dem Mixed-Wettkampf vergessen machen und in der Staffel die nächste Medaille einfahren. Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier geht das deutsche Team als Top-Favorit ins Rennen, vor der Schlussläuferin gehen Franziska Preuß, Denise Herrmann und Franziska Hildebrand in die Loipe.

Heute entscheidet das IOC über die Strafe gegen Russland © SID

Die Goldmedaille von Normal- und Großschanze haben die deutschen Kombinierer schon im Sack, nun soll in der Staffel das Gold-Triple perfekt gemacht werden. Das Team um die Olympiasieger Eric Frenzel und Johannes Rydzek sowie Silbermedaillengewinner Fabian Rießle geht mit viel Euphorie als Goldfavorit an den Start, Triumphe in allen drei olympischen Wettbewerben war bislang nur Finnland 2002 gelungen.

Mit seiner dritten Goldmedaille will der Österreicher Marcel Hirscher seinen Status als Ski-König von Pyeongchang zementieren. Nach den Olympiasiegen im Riesenslalom und in der Kombination könnte der beste Skifahrer der Gegenwart mit einem Sieg im Slalom mit seinem Landsmann Toni Sailer und Jean-Claude Killy gleichziehen, die alle drei Goldmedaillen bei einer Olympia-Veranstaltung gewonnen haben. Größter Konkurrent um Gold dürfte wie schon im Riesenslalom der Norweger Henrik Kristoffersen sein.

In der alpinen Kombination heißt die große Favoritin Mikaels Shiffrin. Um ihren vollen Fokus auf ihren zweiten Olympiasieg nach Gold im Riesenslalom zu legen, hat die US-Amerikanerin sogar auf einen Start in der Abfahrt verzichtet. Doch nach dem enttäuschenden Platz vier im Slalom ist die 22-Jährige gewarnt, vor allem die Schweizerinnen Michelle Gisin und Weltmeisterin Wendy Holdener wollen ihr die Goldmedaille in der Kombination streitig machen.

Kanadas Eishockey-Frauen wollen ihre beeindruckende Siegesserie bei Olympischen Spielen auf 25 Siege ausbauen, was gleichbedeutend mit der fünften Goldmedaille nacheinander wäre. Im Endspiel treffen die Kanadierinnen auf die USA, die ihnen im Finale 1998 in Nagano die bislang letzte Niederlage bei Winterspielen zufügt hatten.