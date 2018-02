Die Olympia-Höhepunkte am Freitag, 16. Februar 2018

Pyeongchang (SID) - Claudia Pechstein peilt auf ihrer Spezialstrecke ihre zehnte Olympiamedaille an. Über die 5000 m tritt die fünfmalige Olympiasigerin im vorletzten Duell erneut gegen Ivanie Blondin an. Gegen die kanadische Top-Läuferin war Pechstein bereits bei ihrem neunten Platz über 3000 m ins Rennen gegangen. Die 45-Pechstein Jährige gewann im November den einzigen 5000-m-Lauf des Weltcups.

Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 10. Februar 2018 © SID

Nach seinem fünften Platz in der Abfahrt geht Thomas Dreßen im Super-G erneut auf Medaillenjagd. Die Gold-Favoriten im zweiten Speed-Rennen sind allerdings der norwegische Abfahrts-Olympiasieger Aksel Lund Svindal, sein Landsmann Kjetil Jansrud sowie der Schweizer Beat Feuz. Im Slalom der Frauen kann Mikaela Shiffrin im zweiten Wettbewerb ihre zweite Goldmedaille in Südkorea gewinnen. Bereits vor vier Jahren hatte die US-Amerikanerin in Sotschi Gold im Slalom geholt.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt es im zweiten Vorrundenspiel mit einem weiteren Mitfavoriten zu tun. Nach der 2:5-Niederlage gegen Finnland spielt die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm gegen den zweimaligen Olympiasieger und Goldkandidaten Schweden. Dritter Gruppengegner sind am Sonntag die Norweger.