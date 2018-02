Die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch, 21. Februar 2018

Pyeongchang (SID) - Die deutschen Bobpilotinnen greifen im Zweier nach ihrem starken Auftakt in Pyeongchang nach den Medaillen. Nach zwei Läufen liegt Mariama Jamanka mit Anschieberin Lisa Buckwitz überraschend auf Goldkurs, auf Rang drei folgt vor den abschließenden beiden Läufen Stephanie Schneider mit Annika Drazek. Bei den Männern hatte Francesco Friedrich mit Thorsten Margis bereits Zweier-Gold für Deutschland gewonnen.

Die Olympia-Höhepunkte am Samstag, 10. Februar 2018 © SID

Erstmals seit 16 Jahren steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wieder im Olympia-Viertelfinale. In Weltmeister Schweden steht aber eine hohe Hürde zwischen der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm und dem Einzug ins Halbfinale. Schon in der Vorrunde waren die Skandinavier Gegner des DEB-Teams gewesen, unglücklich unterlag Deutschland dort mit 0:1.

US-Skistar Lindsey Vonn geht als große Favoritin in der Abfahrt und peilt ihr zweites Olympia-Gold nach 2010 an. Große Konkurrenz erhält sie aber aus Österreich: In den Trainingsläufen hat sich Ramona Siebenhofer überraschend zu einer Medaillenanwärterin gemausert. Kaum eine Chance auf Edelmetall haben unterdessen nach den Trainingseindrücken die deutschen Starterinnen Viktoria Rebensburg und Kira Weidle.

LANGLAUF: Norwegens Skilangläuferin Marit Björgen will Olympia-Geschichte schreiben. An der Seite der amtierenden Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla peilt die 37-Jährige im Teamsprint die achte olympische Goldmedaille ihrer Karriere an. Damit wäre sie die erfolgreichste Wintersportlerin bei Olympia. Für Deutschland gehen Nicole Fessel und Sandra Ringwald an den Start, die Männer werden durch Thomas Bing und Sebastian Eisenlauer vertreten.