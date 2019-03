Die Schulter hält: Marquez fährt zum Auftakt Rundenrekord

Doha (SID) - MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (26) hat nach seiner Schulteroperation schneller als erwartet zurück zu alter Stärke gefunden. Der spanische Motorrad-Pilot fuhr in Katar beim Trainingsauftakt vor dem ersten WM-Lauf am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/ServusTV und DAZN) mit seiner Honda Rundenrekord und sendete ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Katar: Marc Marquez stellt Rundenrekord auf © SID

Marquez benötigte in der zweiten Session bei seiner besten Runde 1:53,380 Minuten, dahinter folgten Maverick Vinales (Spanien/Yamaha/1:53,854) und Jack Miller (Australien/Ducati/1:53,908). Die bisherige Bestmarke hatte im Vorjahr der Franzose Johann Zarco aufgestellt (1:53,680).

Titelverteidiger Marquez war im Dezember nach großen Schulterproblemen vier Stunden operiert worden. Noch vor vier Wochen erklärte der siebenmalige Motorrad-Weltmeister, dass er in Katar "nicht bei 100 Prozent" sein werde. Die Genesung verläuft offensichtlich schneller als erwartet.