Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 01. September 2020

Köln (SID) - Am vierten Tag der Tour de France steht für die Fahrer die erste Bergankunft an. Die 160,5 km lange hügelige Strecke führt das Feld von Sisteron zum Skigebiet Orcieres-Merlette. Fünf Bergwertungen sind zu meistern, die letzte befindet sich auf 1825 m Höhe, 7,1 km lang und im Durchschnitt 6,7 Prozent steil ist der Weg dorthin.

Fünf Bergwertungen müssen die Fahrer heute meistern © SID

Nach den deutschen Topspielern Angelique Kerber und Alexander Zverev starten auch Philipp Kohlschreiber und Laura Siegemund am zweiten Tag der US Open in New York. Kohlschreiber tritt in der ersten Runde gegen den Kanadier Vasek Pospisil an, Siegemund trifft auf die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens.