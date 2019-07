Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 02. Juli 2019

Köln (SID) - Titelverteidigerin Angelique Kerber kehrt knapp ein Jahr nach ihrem Finaltriumph auf den Centre Court von Wimbledon zurück. Die in dieser Saison auf Rasen bislang stark aufspielende Kielerin trifft in Runde eins auf ihre Landsfrau Tatjana Maria.

England und Titelverteidiger USA spielen bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich den ersten Finalteilnehmer aus. Die Amerikanerinnen sind nach dem überzeugenden Viertelfinal-Sieg gegen Gastgeber Frankreich leicht favorisiert, aber auch die Britinnen konnten im Turnierverlauf durchaus überzeugen. Das Halbfinale steigt um 21 Uhr in Lyon.

Olympiasiegerin Laura Ludwig kämpft bei der WM in Hamburg um 13 Uhr mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch um den Einzug in die K.o.-Runde. Am letzten Vorrundenspieltag braucht das neuformierte Duo gegen die Außenseiterinnen Tochukwu Nnoruga und Francisca Ikhiede aus Nigeria einen Sieg, um sicher das Sechzehntelfinale zu erreichen. Außerdem sind vier weitere deutsche Duos gefordert.