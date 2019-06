Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 04. Juni 2019

Köln (SID) - Noch ein Sieg trennt Roger Federer und Rafael Nadal vom Halbfinalduell bei den French Open in Paris. Grand-Slam-Rekordgewinner Federer muss zunächst in der Runde der letzten Acht im Schweizer Duell die Hürde Stan Wawrinka nehmen. Nadal bekommt es mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun.

Roger Federer will ins Halbfinale einziehen © SID

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München will sich im Play-off-Halbfinale die ersten Matchbälle holen. Nach dem Heimsieg am vergangenen Sonntag steht für den Titelverteidiger um 20.30 Uhr Spiel zwei an. Im Falle eines Sieges hätte München in der Serie best of five drei Möglichkeiten zum Einzug in die Finalspiele.