Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 06. August 2019

Köln (SID) - Der FC Bayern München bezieht ab heute ein fünftägiges Trainingslager. In Rottach-Egern am Tegernsee will Trainer Niko Kovac am Feinschliff für den Saisonauftakt im DFB-Pokal und in der Bundesliga arbeiten. In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen die Münchner am kommenden Montag beim Regionalligisten Energie Cottbus, vier Tage später steht das Eröffnungsspiel der Bundesliga gegen Hertha BSC auf dem Programm.

Die Bayern beziehen ihr Trainingslager am Tegernsee © SID

Nach Silber bei der Heim-WM in Hamburg peilen Julius Thole und Clemens Wickler auch bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Moskau eine Medaille an. Zum Auftakt der Gruppenphase trifft das an Position acht gesetzte Duo im deutschen Duell um 12.00 Uhr auf Jonathan Erdmann und Sven Winter. Bereits um 9.00 Uhr tritt Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig an der Seite von Margareta Kozuch gegen die Schweizer Weltranglisten-25. Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre an. Insgesamt vertreten drei Männer- und vier Frauen-Teams die deutschen Farben.