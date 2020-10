Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 06. Oktober

Köln (SID) - Im Viertelfinale der French Open fordert Zverev-Bezwinger Jannik Sinner den zwölfmaligen Champion Rafael Nadal. Für den 19-Jährigen aus Südtirol könnte es keine größere Aufgabe in Paris geben: Der spanische Sandplatzkönig ist im Turnierverlauf noch ohne Satzverlust. Bei den Frauen kommt es zum Duell der Turnierüberraschungen Iga Swiatek aus Polen und Martina Trevisan aus Italien.

Mit Nadal wartet für Jannik Sinner eine schwere Aufgabe © SID

Nur 52 Stunden nach dem Bundesliga-Auftaktsieg gegen den HC Erlangen geht die Handball-Hatz für den THW Kiel weiter. Der deutsche Meister empfängt die TSV Hannover-Burgdorf ab 19.00 Uhr zum 2. Spieltag. Hinter dem Einsatz von Kiels Top-Zugang Sander Sagosen steht ein großes Fragezeichen. Der Norweger leidet unter Adduktorenproblemen.

Die vierte Etappe des Giro d'Italia ist zugleich die letzte auf Sizilien. Über 140 km geht es von Catania in den Norden nach Villafranco Tirrena. Es wird eine Sprintankunft erwartet, allerdings ragt in der Mitte des Rennens der 1125 m hohe Portella Mandrazzi in den Himmel.