Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 09. Juli 2019

Köln (SID) - Auf der vierten Etappe der Tour de France dürften wieder die Sprinter um den Rostocker Andre Greipel zum Zug kommen. Auf den 213,5 km zwischen Reims und Nancy müssen nur zwei Anstiege der kleinsten Kategorie überwunden werden. Der Start in Reims erfolgt um 12.25 Uhr.

Greipel und sein Team bei Tour de France dabei © SID

Für die Damen geht es in der Einzelkonkurrenz von Wimbledon Schlag auf Schlag. Nach den Achtelfinals am Montag müssen die acht verbliebenen Spielerinnen gleich am Dienstag wieder ran, dann werden die Viertelfinals ausgetragen.