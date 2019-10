Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 1. Oktober 2019

Köln (SID) - Während für Bayern München das Gastspiel am zweiten Spieltag der Champions League bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur zu einer Standortbestimmung wird, kämpft Bayer Leverkusen zeitgleich bei Juventus Turin gegen einen totalen Fehlstart in der Königsklasse. Eine erneute Niederlage, und die Werkself hätte wohl kaum noch Chancen auf das Achtelfinale.

Die Bayern reisen nach London zu den Tottenham Hotspur © SID

In Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe und Bo Kanda Lita Baehre starten im Finale der Stabhochspringer gleich zwei deutsche Athleten. Holzdeppe, Sieger 2013, hat sich dabei viel vorgenommen: Der 30-Jährige will in die Top 5 springen. Chancen auf eine Medaille rechnet sich Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong aus, sollte sie die Qualifikation überstehen. Die 25-Jährige liegt auf Position fünf der Weltjahresbestenliste. Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko tritt in Doha erstmals in Aktion. Der Leverkusener, der im vergangenen Jahr in Berlin zu Gold sprang, ist in der Qualifikation gefordert.