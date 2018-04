Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. April 2018

Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League. Ins englische Duell bei Manchester City geht Liverpool mit einem 3:0-Vorsprung. Der FC Barcelona verfügt vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei AS Rom ebenfalls über ein beruhigendes Polster. Das Hinspiel gewann das Team mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen mit 4:1. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Die deutschen Fußballerinnen wollen in Slowenien unter Interimstrainer Horst Hrubesch den nächsten Schritt zur WM 2019 in Frankreich machen. Anstoß in Domzale ist um 16.00 Uhr.