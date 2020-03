Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. März 2020

Köln (SID) - RB Leipzig kann als erste von noch drei noch im Wettbewerb verbliebenen deutschen Mannschaften ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen. Nach dem 1:0-Sieg im ersten Duell bei Tottenham Hotspur empfangen die Sachsen die Londoner ab 21.00 Uhr zum Achtelfinal-Rückspiel, das trotz der Coronakrise nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Im zweiten Match des Abends zwischen dem FC Valencia und Atalanta Bergamo (Hinspiel 1:4) sind hingegen keine Zuschauer zugelassen.

Leipzig's Rückrundenspiel in der UCL mit Zuschauern © SID

Auf der lukrativen Raw-Air-Tournee durch Norwegen steht für die deutschen Skispringer ein Einzelwettkampf in Lillehammer an. Für den Top-Adler Karl Geiger geht es ab 17.00 Uhr darum, die Chance auf den Gewinn des Gesamtweltcups zu wahren. Auch die Skispringerinnen sind im Olympiaort von 1994 am Start, ihr Einzel beginnt um 20.00 Uhr.