Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. September 2019

Köln (SID) - Auf die neue deutsche U21-Nationalmannschaft wartet am Dienstag zum Start der EM-Qualifikation ein echter Prüfstein. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz trifft in Wrexham auf Gastgeber Wales, der am Freitag an gleicher Stelle Belgien überraschend mit 1:0 geschlagen hatte. Anstoß im Racecourse Ground ist um 20.00 Uhr.

Stefan Kuntz startet mit der U21 in die EM-Qualifikation © SID

Im Kampf um die Tickets für die EM 2020 muss der Kosovo im Fußball-Mutterland England seine bislang größte Herausforderung bestehen. Seit 15 Länderspielen ist die erst seit 2008 unabhängige Nation ungeschlagen. Ebenfalls um 20.45 Uhr spielt unter anderem Weltmeister Frankreich gegen Andorra, Europameister Portugal gastiert in Litauen.

Bei der Basketball-WM in China kommt es im ersten Viertelfinale um 13.00 Uhr zur Begegnung des Vizeweltmeisters und Titelkandidaten Serbien gegen Argentinien. Im zweiten Spiel um den Einzug in die Vorschlussrunde trifft der Olympia- und EM-Dritte Spanien um 15.00 Uhr auf Polen.