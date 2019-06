Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 11. Juni 2019

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will in der EM-Qualifikation ihre bislang perfekte Auftaktbilanz weiter ausbauen. Gegen Außenseiter Estland peilt das DFB-Team am Dienstag in Mainz den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppe C an. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Das deutsche Team will auch in Estland jubeln © SID

Weltmeister Frankreich steht in der Qualifikation zur Fußball-EM 2020 am Dienstag besonders im Fokus. Nach der 0:2-Pleite am vergangenen Wochenende in der Türkei will die Equipe Tricolore beim Fußball-Zwerg Andorra ab 20.45 Uhr Wiedergutmachung betreiben.