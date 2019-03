Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 12. März 2019

Köln (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat im Achtelfinal-Rückspiel beim englischen Meister Manchester City ab 21.00 Uhr kaum Chancen auf das Weiterkommen. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco muss in England eine 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. In der Liga kämpfen die Königsblauen als Tabellen-14. um den Klassenerhalt und warten seit sieben Partien auf einen Erfolg. Im zweiten Duell des Tages empfängt der italienische Meister um Superstar Cristiano Ronaldo Atletico Madrid. Das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt gewann Atletico 2:0.

Schalke 04 trifft im Rückspiel auf Manchester City © SID

Nach dem Ruhetag am Montag kämpfen die deutschen Frauen um Laura Dahlmeier bei der Biathlon-WM in Östersund im Einzel über 15 km um weitere Medaillen. Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann verzichtet auf das Rennen und konzentriert sich auf die Staffel am Samstag sowie den Massenstart am Sonntag. Neben der siebenmaligen Weltmeisterin Dahlmeier starten über die 15 km ab 15.30 Uhr auch Franziska Preuß, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz.

Nach den Vor-Play-offs starten in der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag nun die Play-offs mit den ersten Viertelfinals. Die Kölner Haie empfangen als Vierter der Hauptrunde im ersten Spiel der Best-of-Seven-Serie den ERC Ingolstadt. Die Düsseldorfer EG reist als Sechster zu den Augsburger Panther, dem Dritten der Abschlusstabelle. Beide Partien beginnen um 19.30 Uhr.