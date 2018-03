Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 13. März 2018

Köln (SID) - Für die deutschen Skispringer steht beim Weltcup in Lillehammer die zweite Station der "Raw Air"-Serie auf dem Programm. Los geht es für die DSV-Adler um 17.00 Uhr. Die Tour endet am Wochenende in Vikersund, der Gesamtsieger nach 16 Sprüngen binen zehn Tagen erhält eine Prämie von 60.000 Euro.

Vierschanzentournee startet mit Springen in Oberstdorf © SID

Philipp Kohlschreiber steht beim ATP-Turnier in Indian Wells/Kalifornien vor einer schwierigen Aufgabe. In der dritte Runde trifft der Augsburger als letzter verbliebener deutscher Tennisprofi auf den an Position zwei gesetzten Kroaten Marin Cilic.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla gehörig Druck. Nach dem 0:0 in Spanien muss für die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho ab 20.45 Uhr ein Sieg her. Schwierig wird es auch für AS Rom. Die Italiener haben das Hinspiel bei Schachtjor Donezk in der Ukraine 1:2 verloren.