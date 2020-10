Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 13. Oktober

Köln (SID) - Auf den ersten Sieg in der Nations League in der Ukraine soll beim nächsten Auftritt der Nationalmannschaft eine Leistungssteigerung folgen. In Köln empfängt die DFB-Elf um 20.45 Uhr die Schweiz. Toni Kroos könnte dabei sein 100. Länderspiel absolvieren, für Joachim Löw ist es bereits der 186. Einsatz als Bundestrainer.

Toni Kroos steht vor seinem 100. Länderspiel © SID

Am zweiten Tag des ATP-Turniers in Köln wird der Gegner der deutschen Nummer eins Alexander Zverev ermittelt. Der britische Olympiasieger Andy Murray spielt gegen den früheren Top-10-Spieler Fernando Verdasco aus Spanien um den Einzug in die zweite Runde gegen den Weltranglistensiebten aus Hamburg. Im Einsatz ist auch French-Open-Überraschung Daniel Altmaier.