Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 14. Januar 2020

Köln (SID) - Für die deutschen Skirennläuferinnen steht im alpinen Weltcup der Nachtslalom im österreichischen Flachau auf dem Programm. Sechs DSV-Starterinnen um Christina Ackermann gehen ab 18.00 Uhr auf die Piste, die Entscheidung fällt im zweiten Durchgang ab 20.45 Uhr.

Christina Ackermann landet beim Slalom auf Rang fünf © SID

Tennisspielerin Julia Görges greift in der Vorbereitung auf die Australian Open beim WTA-Turnier in Adelaide ins Geschehen ein. Die 31-Jährige trifft in der ersten Runde auf die Lokalmatadorin Priscilla Hon. Tatjana Maria bekommt es mit Marketa Vondrousova aus Tschechien zu tun. Bei den Männern spielt Jan-Lennard Struff gegen den Italiener Salvatore Caruso.