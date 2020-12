Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 15. Dezember

Köln (SID) - Zwei Tage nach der Entlassung von Lucien Favre gibt Edin Terzic sein Cheftrainer-Debüt bei Borussia Dortmund. Die Aufgabe ab 20.30 Uhr bei Werder Bremen lautet: Wiedergutmachung für die 1:5-Klatsche gegen Stuttgart. Der VfB will zeitgleich gegen Union Berlin seinen Lauf fortsetzen. Bereits um 18.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach.

Mit neuem Trainer tritt der BVB gegen Bremen an © SID

Die deutschen Handballerinnen treffen zum Abschluss der EM-Hauptrunde auf das Überraschungsteam aus Kroatien. Nach dem deutlichen Erfolg über Ungarn rechnete sich das Team des niederländischen Bundestrainers Henk Groener gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale aus. Anwurf der Partie im dänischen Kolding ist um 18.15 Uhr.

Bühne frei für die bunten Pfeilewerfer im Ally Pally: Zum Auftakt der Darts-WM in London geht Weltmeister Peter Wright ans Brett. Der Schotte trifft zum Abschluss des ersten Turniertages, der um 19.00 Uhr beginnt, entweder auf Steve West oder Amit Gilitwala. Als erster deutscher Profi startet Max Hopp am Mittwoch in die Weltmeisterschaft.