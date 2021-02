Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 16. Februar

Köln (SID) - Die Umstände bei Leipzigs "Heimspiel" im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool sind alles andere als ideal, doch Trainer Julian Nagelsmann will dies gegen den kriselnden englischen Meister um Teammanager Jürgen Klopp nicht als Ausrede nutzen. Aufgrund des Einreiseverbots für Mannschaften aus Großbritannien wurde die Partie von Leipzig nach Budapest verlegt, ab 21.00 Uhr rollt der Ball in der Puskas Arena.

Leipzig steht vor schwierigem Spiel gegen Liverpool © SID

Niemand Geringeres als die Nummer eins der Welt wartet im Viertelfinale der Australian Open auf Alexander Zverev. Der Hamburger hat seinen ersten Grand-Slam-Erfolg fest im Blick, muss dafür aber zunächst Novak Djokovic ausschalten. Der Serbe kämpft mit einer Bauchmuskelverletzung, doch Zverev erwartet Djokovic "mit 100 Prozent" in der Rod Laver Arena in Melbourne. Das Match beginnt um 09.00 Uhr MEZ, Eurosport überträgt live.

Zweimal waren die deutschen Biathletinnen um Denise Herrmann und Franziska Preuß ganz dicht an einer WM-Medaille dran, nun soll im Einzel über 15 km endlich das erste Edelmetall im slowenischen Pokljuka her. Herrmann als Vierte im Sprint und Preuß als Fünfte der Verfolgung wollen ab 12.05 Uhr an ihre guten Leistungen anknüpfen.