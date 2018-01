Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 16. Januar 2018

Köln (SID) - Jede Menge Fußballprominenz wird beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt erwartet. DFL-Boss Christian Seifert wird dabei über den Status des Profifußballs in Deutschland und das Produkt Bundesliga sprechen. Zudem sind unter anderem Reinhard Grindel, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), und Philipp Lahm vor Ort. Lahm wird an einer Talkrunde mit DFB-Präsident Reinhard Rauball teilnehmen, bei der es um die Bewerbung des DFB für die EURO 2024 geht. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr.

Der deutsche Profifußball schaut am Dienstag gebannt nach Erfurt. Der Siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts verhandelt ab 11.15 Uhr den Fall Heinz Müller, der weitreichende Folgen für die Vereine haben könnte. Falls das BAG dem früheren Torwart des Bundesligisten FSV Mainz 05 Recht gibt, wären die befristeten Verträge für Profis unwirksam. Die Klubs müssten ihre Spieler weit über die Zeit anstellen, in denen sie eingesetzt werden können.

Erste Nominierungsrunde für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang: In den Sportarten Eishockey, Rodeln und Eiskunstlauf werden im Laufe des Tages die ersten Athleten für die Winterspiele in Südkorea (9. bis 25. Februar) benannt.