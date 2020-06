Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 16. Juni 2020

Köln (SID) - Spitzenreiter Bayern München kann sich mit einem Sieg bei Werder Bremen (20.30/Sky) vorzeitig die 30. Meisterschaft sichern. Die Norddeutschen brauchen die Punkte dringend im Kampf gegen den Abstieg. Im Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg (18.30/Sky) geht es um die internationalen Plätze: Gladbach will in die Champions League, Wolfsburg den Platz in der Europa League sichern.

Die Bayern können sich gegen Werder den Titel sichern © SID

In der 2. Fußball-Bundesliga geht es im Fernduell zwischen dem Tabellenzweiten Hamburger SV und dem 1. FC Heidenheim um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Der HSV empfängt den VfL Osnabrück, während der Tabellenvierte aus Heidenheim parallel bei der SpVgg Greuther Fürth zu Gast ist. Im Kellerduell gastiert der 1. FC Nürnberg beim SV Wehen Wiesbaden. Alle Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen.