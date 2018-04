Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 17. April 2018

Köln (SID) - Meister Bayern München strebt gegen Bayer Leverkusen die 22. Teilnahme an einem DFB-Pokalfinale an. Die Münchner sind mit 18 Titeln Rekordsieger. Leverkusen krönte sich 1992/93 zum Sieger. Für die Werkself wäre es die vierte Endspielteilnahme im Wettbewerb. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.

Philipp Kohlschreiber trifft in der ersten Runde beim ATP-Masters in Monte Carlo auf den US-Amerikaner Tennys Sandgren. Die deutsche Nummer zwei schied zuletzt beim Turnier in Marrakesch in der ersten Runde aus. Sandgren schaffte es beim Turnier von Houston ins Finale, unterlag dort seinem Landsmann Steve Johnson.