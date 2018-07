Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 17. Juli 2018

Köln (SID) - Die zehnte Etappe der Tour de France führt das Peloton erstmals in die Alpen. Auf den 158,5 Kilometern von Annecy nach Le Grand-Bornand warten eine Bergwertung der höchsten und drei der ersten Kategorie. Die Etappe endet allerdings nicht mit einer Bergankunft, sondern mit einer Abfahrt und einem abschließenden Flachstück.

Alpen-Auftakt für Greg Van Avermaet (r.) und Co. © SID

Angelique Kerber tritt drei Tage nach ihrem Wimbledonsieg erstmals in Deutschland auf. Im Porsche-Museum in Stuttgart gibt die Kielerin eine Pressekonferenz. Beginn ist um 13.00 Uhr.

Beim CHIO in Aachen findet ab 14.15 Uhr das Eröffnungsspringen statt. Die Traditionsveranstaltung in der Soers dient den Bundestrainern in den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit als letzte große Sichtung vor den Weltreiterspielen im September in Tryon/North Carolina.