Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. Februar 2020

Köln (SID) - Beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris St. Germain kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel. Die Dortmunder gehen nach dem überzeugenden 4:0 gegen Eintracht Frankfurt mit breiter Brust in das Duell mit Tuchels Starensemble um Neymar und Kylian Mbappe. Spielbeginn im Signal-Iduna-Park ist um 21 Uhr. Tuchels Vorgänger beim BVB, Jürgen Klopp, tritt mit dem FC Liverpool zeitgleich bei Atletico Madrid an. Die Rückspiele finden am 11. März im statt.

Der BVB trifft auf Thomas Tuchel und Paris St. Germain © SID

Mit WM-Silber in der Verfolgung hat Denise Herrmann den Medaillenbann für die deutschen Biathleten in Antholz gebrochen, im Einzel über 15 km will sie an ihre starke Leistung anknüpfen. Bei der Generalprobe in Pokljuka feierte sie einen überlegenen Sieg im Klassiker, traf erstmals überhaupt alle 20 Scheiben. Ab 14.15 Uhr kann Herrmann in Südtirol nachlegen.