Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. Juni 2019

Köln (SID) - Die Deutsche Fußball Liga hat zur Mitgliederversammlung eingeladen. In Neu-Isenburg kommen Vertreter von allen 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga zusammen. Erneut soll über die angestrebte Strukturreform diskutiert werden.

Am zweiten Tag der Europameisterschaften in Düsseldorf kämpfen die Fechter im Herrendegen und Damenflorett um Einzel-Medaillen. Im Herrendegen sind ab 9.00 Uhr Richard Schmidt, Nikolaus Bodoczi, Lukas Bellmann und Stephan Rein am Start. Ab 12.00 Uhr gehen im Damenflorett Anne Sauer, Leonie Ebert, Carolin Golubytskyi und Eva Hampel auf die Planche. Die Finals der Männer sind ab 19.20 Uhr, die der Frauen ab 19.40 Uhr angesetzt.

Angelique Kerber startet bei den Mallorca Open in die Rasensaison. Die Kielerin wird zum Auftakt von einer Qualifikantin gefordert. Kerber, die seit Anfang April aufgrund diverser körperlicher Beschwerden nur fünf Matches bestritten hat, will zu alter Stärke zurückfinden. Nach dem Wimbledonsieg im vergangenen Jahr hat die 31-Jährige beste Erinnerungen an das Spiel aus Rasen.