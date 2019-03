Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 19. März 2019

Köln (SID) - Die zukünftige Struktur der Regionalligen sowie die Auf- und Abstiegsregelung zwischen Regionalliga und der 3. Liga sind die Themen einer Beratung in Landsberg/Sachsen-Anhalt. Die Regionalligavereine der Verbände aus dem Norden, Nordosten und Bayern wollen sich dort auf ein Reform-Szenario einigen, das am 26. und 27. September auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verabschiedet werden soll. Die Vereine der 3. Liga bis auf Energie Cottbus haben sich bereits für eine Reduzierung der fünf Regionalligen auf vier bei gleichzeitiger Aufteilung der Regionalliga Nordost ausgesprochen, um den vier Meistern den Aufstieg zu ermöglichen.

Samsung wird neuer Partner des DFB © SID

Beim Tennisturnier in Miami stehen die ersten Matches an. Nach 34 Jahren auf der Insel Key Biscayne findet die Veranstaltung in dieser Saison zum ersten Mal im und ums Hard-Rock-Stadium, der Spielstätte des Footballteams Miami Dolphins, statt. Am Dienstag sind nur die Frauen im Einsatz, allerdings noch ohne Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, die nach ihrer Finalniederlage in Indian Wells mit einem Freilos in den zweiten Teil des sogenannten "Sunshine-Doubles" startet.