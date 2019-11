Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 19. November 2019

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann mit einem Erfolg gegen Nordirland im letzten Länderspiel des Jahres den Sieg in der Qualifikationsgruppe C perfekt machen. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet trotz des bereits gelösten EM-Tickets auf große personelle Experimente. Der 59-Jährige setzt in Frankfurt am Main weiter auf seine eingespielte Achse, von den Reservisten gab er am Montag einzig Marc-Andre ter Stegen und Jonas Hector eine Startelf-Garantie.

Die DFB-Elf will auch gegen Nordirland gewinnen © SID

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt den Einspruch gegen die siebenwöchige Sperre für Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham. Auch die Drei-Spiele-Sperre gegen Vincenzo Grifo vom SC Freiburg wird verhandelt. Abraham hatte in der Nachspielzeit der Partie in Freiburg am vergangenen Sonntag SC-Trainer Christian Streich zu Boden gecheckt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych die Rote Karte gesehen. Anschließend war es zwischen Abraham und Grifo zu einem Handgemenge gekommen, für das der bereits ausgewechselte Grifo ebenfalls Rot sah. Abraham wurde anschließend bis Jahresende gesperrt, Grifo für drei Spiele.