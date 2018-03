Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 20. März 2018

Köln (SID) - Die Adler Mannheim und die Kölner Haie wollen sich im vierten Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Matchball sichern. Mannheim würde mit einem Sieg gegen den ERC Ingolstadt in der Serie best of seven ebenso mit 3:1 in Führung gehen wie die Haie mit einem Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Beide Spiele beginnen um 19.30 Uhr.

FC Bayern hat Viertelfinale im Blick © SID

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München reist zum ersten Play-off-Halbfinale um den europäischen EuroCup in die Türkei. Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic geht nach 20 Liga-Siegen in Folge mit großem Selbstvertrauen in die Partie um 18.45 Uhr bei Darüssafaka Istanbul. Zum Finaleinzug sind zwei Siege notwendig.