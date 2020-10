Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 20. Oktober

Köln (SID) - FUSSBALL: Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison sind Vizemeister Borussia Dortmund und RB Leipzig im Einsatz. Der BVB tritt ab 21.00 Uhr bei Lazio Rom an, Leipzig empfängt zeitgleich Istanbul Basaksehir. Titelverteidiger Bayern München greift ebenso wie Borussia Mönchengladbach am Mittwoch ins Geschehen ein.

Haaland und der BVB starten in der Königsklasse © SID

RADSPORT: Während der Giro in seine letzte Woche geht, startet mit der Vuelta auch die letzte große Rundfahrt der Saison. Aussichtsreichster deutscher Starter in den knapp drei Wochen bis zum Ziel in Madrid ist Topsprinter Pascal Ackermann, auf der schwierigen ersten Etappe nach Arrate im Baskenland hat der Pfälzer am Dienstag aber keine Siegchance.