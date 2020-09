Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 22. September

Köln (SID) - Auf dem Weg zur EM 2022 in England wollen die deutschen Fußballerinnen ihre Tabellenführung in der Qualifikation mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel ausbauen. Drei Tage nach dem 3:0-Heimsieg gegen Irland ist die DFB-Auswahl ab 16.00 Uhr in Podgorica gegen das punktlose Schlusslicht Montenegro gefordert. Es dürfte eine klare Angelegenheit werden: Das Hinspiel gewannen die Rekordeuropameisterinnen mit 10:0.

Nach dem 10:0 im Hinpsiel soll der zweite Sieg her © SID

Beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum treten im Einzel die ersten deutschen Spieler in Aktion. Und die Aufgaben haben es in sich: Jan-Lennard Struff spielt gegen den Weltranglisten-16. Karen Chatschanow aus Russland, Philipp Kohlschreiber bekommt es mit dem Italiener Fabio Fognini zu tun, und Yannick Hanfmann trifft auf Gael Monfils. Für Dominik Koepfer geht es gegen Yoshihito Nishioka.