Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 23. Juli 2019

Köln (SID) - Bei seinem Heimturnier in Hamburg will Alexander Zverev seinen Wimbledon-Frust vergessen machen. Rund drei Wochen nach seinem Erstrunden-Aus auf dem heiligen Rasen wartet auf den 22-Jährigen in seiner Geburtsstadt zum Auftakt aber eine knifflige Aufgabe. Der Chilene Nicolas Jarry kommt nach seinem Turniersieg in Bastad mit breiter Brust in die Hansestadt, schon im April in Barcelona hatte Zverev gegen Jarry eine Zweitrunden-Niederlage hinnehmen müssen.

Alexander Zverev startet in das ATP-Turnier in Hamburg © SID

Bei der WM im südkoreanischen Gwangju hat Sarah Köhler im Finale über 1500 m Freistil große Medaillenambitionen, mit der Freiwasser-Staffel hat sie bereits Gold gewonnen. Im Vorlauf schwamm die Vizeeuropameisterin deutschen Rekord.

Vor den entscheidenden Alpenetappen ist den Radprofis bei der Tour de France nochmals ein lockerer Abschnitt vergönnt. Die 177 km lange 16. Etappe mit Start und Ziel in Nimes ist eine klassische Sprintetappe, bis auf ein wohl hektisches Finale dürfte die Hitze die größte Schwierigkeit sein. Am Dienstag werden Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius erwartet.