Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 24. April 2018

Köln (SID) - Jürgen Klopp strebt mit dem FC Liverpool seinen zweiten Einzug in ein Champions-League-Finale an. Die Reds empfangen um 20.45 Uhr zum Halbfinal-Hinspiel die AS Rom. Klopp ist vor den Italienern gewarnt, hatten sie doch im Viertelfinale den FC Barcelona ausgeschaltet. 2013 stand Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund im Endspiel, verlor dort aber das deutsche Duell gegen Bayern München.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

Die Eisbären Berlin wollen in den Final-Play-offs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft auch den zweiten Matchball von Red Bull München abwehren. Die Berliner empfangen den Titelverteidiger um 19.30 Uhr zur sechsten Partie. In der Serie best of seven führen die Münchner nach der Heimniederlage am Sonntag nur noch mit 3:2.

Nach dem Aus im Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien sind Julia Görges und Angelique Kerber erneut in Stuttgart im Einsatz. In ihrem Auftaktspiel beim WTA-Turnier in der Schwaben-Metropole trifft die deutsche Nummer eins Görges auf die Lettin Anastasija Sevastova. Kerber muss sich erneut mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova auseinandersetzen. Gegen die Tschechin hatte Kerber am Sonntag das entscheidende Fed-Cup-Einzel verloren.