Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 25. Februar 2020

Köln (SID) - Die "Wochen der Wahrheit" beginnen für Bayern München mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea. Um 21.00 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gefordert, sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale zu erspielen. Im zweiten Spiel des Abends trifft der SSC Neapel ebenfalls ab 21.00 Uhr auf den FC Barcelona.

Kimmich fordert klare Zeichen gegen Rassismus © SID

Die Kölner Haie haben noch eine Chance, den Negativrekord in der Deutschen Eishockey Liga abzuwenden. Nach 17 Pleiten in Folge empfangen die Haie ab 19.30 Uhr die Grizzlys Wolfsburg. Zurück an der Bande ist Uwe Krupp, der Ex-Bundestrainer soll dafür sorgen, dass die Schwenninger Wild Wings mit ihren 18 Niederlagen im Jahr 2003 Rekordhalter bleiben.

25 Tage nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open kehrt Alexander Zverev auf die Tour zurück. Beim ATP-Turnier in Acapulco trifft der Weltranglistensiebte aus Hamburg in seinem Auftaktmatch auf den Qualifikanten Jason Jung aus Taiwan. Zverev ist in Mexiko an Position zwei gesetzt, im vergangenen Jahr hatte er das Finale erreicht.