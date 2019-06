Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 25. Juni 2019

Köln (SID) - Die deutschen Tischtennisspieler Patrick Franziska und Petrissa Solja spielen bei den Europaspielen in Minsk um Edelmetall. Im Halbfinale trifft das Mixed-Duo auf die Slowaken Ljubomir Pistej und Barbora Balazova. Der topgesetzte Europameister Timo Boll steht im Einzel im Viertelfinale. Beim Zeitfahren auf dem Rad hoffen Christopher Hatz und Nico Denz auf eine Medaille, bei den Frauen gehen Christa Riffel und Clara Koppenburg an den Start. Das Judoka-Mixed-Team kämpft gegen Österreich um den Einzug ins Viertelfinale. Am Abend finden die Medaillenkämpfe statt.

Solja (l.) und Franziska (r.) wurden ausgezeichnet © SID

Bei der Frauen-WM in Frankreich kämpfen Italien und die Niederlande um den Einzug ins Viertelfinale. Die Italienerinnen treffen um 18.00 Uhr in Montpellier auf China, die Niederländerinnen spielen um 21.00 Uhr in Rennes gegen Japan. Die beiden Sieger treffen im Viertelfinale direkt aufeinander und würden den Halbfinalgegner der DFB-Frauen ausspielen, sollten diese ihr Viertelfinale erfolgreich bestreiten. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war mit einem 3:0 gegen Nigeria am Samstag in die Runde der letzten Acht eingezogen.