Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 26. Dezember 2017

Köln (SID) - Im Fußball-Mutterland England bietet der "Boxing Day" der Premier League zum Ausklang des Weihnachtsfestes ein spektakuläres Programm. Im Rennen um die Champions-League-Plätze hinter dem enteilten Spitzenreiter Manchester City sind alle Verfolger gefordert. Rekordchampion Manchester United will seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten Meister FC Chelsea gegen FC Burnley mindestens behaupten, während der Titelverteidiger gegen Brighton and Hove Albion antritt. Für den FC Liverpool mit seinem deutschen Teammamnager Jürgen Klopp steht unterdessen zum Auftakt der Rückrunde gegen Schlusslicht Swansea City der Sichtkontakt zum Führungstrio auf dem Spiel. Klopps deutscher Kollege David Wagner hofft bei Aufsteiger Huddersfield Town gegen Stoke City auf einen erfolgreichen Start in die zweite Saisonhälfte.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

In der Handball-Bundesliga geht der Kampf um die Tabellenführung in die nächste Runde. Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen will sein Polster von einem Punkt auf die Füchse Berlin bei Abstiegskandidat TVB Stuttgart verteidigen, während das Hauptstadt-Team als Gastgeber des SC Mageburg vor einer schwereren Aufgabe steht. Unterdessen hofft die SG Flensburg-Handewitt im Spitzenspiel gegen das Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf, sich durch einen Sieg an den Gästen vorbei auf den dritten Rang schieben zu können.

Das Spitzentrio der Deutschen Eishockey Liga hat am 35. Spieltag Heimaufgaben zu lösen. Titelverteidiger Red Bull München empfängt den ERC Ingolstadt und strebt dabei eine Festigung seiner Tabellenführung an. Verfolger Nürnberg Ice Tigers tritt auf eigenem Eis gegen Ex-Meister Adler Mannheim an, und die Eisbären Berlin haben gegen die Fischtowns Pinguine Bremerhaven Heimrecht.