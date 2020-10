Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 26. Oktober

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München ist auch in seinem zweiten Champions-League-Einsatz klarer Favorit. Der Titelverteidiger, der zum Auftakt 4:0 gegen Atletico Madrid triumphiert hatte, tritt um 18.55 Uhr bei Lokomotive Moskau an. Der Gastgeber hatte in seinem ersten Spiel ein 2:2 bei Red Bull Salzburg erreicht. Mit an der Bord der Maschine der Bayern ist auch Nationalspieler Serge Gnabry, der seine häusliche Quarantäne nach einer Corona-Infektion wieder verlassen darf.

Die Bayern treffen am Dienstag auf Lokomotive Moskau © SID

Jürgen Klopp will mit seinem FC Liverpool in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern. Nach dem 1:0 bei Ajax Amsterdam empfangen die Reds um 21.00 Uhr den dänischen Meister FC Midtjylland an der Anfield Road. Ligarivale Manchester City reist derweil zum Duell mit Olympia Marseille nach Frankreich. Die Elf von Starcoach Pep Guardiola hatte ebenfalls Spiel eins gewonnen.