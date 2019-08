Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 27. August 2019

Köln (SID) - Der Deutschland-Achter startet bei der WM in Linz die Mission Titel-Hattrick. Im Vorlauf muss das deutsche Paradeboot mindestens Platz zwei erreichen, um den direkten Einzug ins Finale am Sonntag perfekt zu machen. Dazu geht es bei den Titelkämpfen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Um 12.35 Uhr startet der deutsche Achter ins Rennen.

Der Deutschland-Achter mit klarem Ziel: Titel-Hattrick © SID

Am zweiten Tag der US Open startet Topspieler Alexander Zverev in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zum Auftakt trifft der Weltranglistensechste auf Radu Albot aus Moldau. Insgesamt gehen sieben deutsche Akteure auf die Hartplatzcourts in Flushing Meadows. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr MESZ.