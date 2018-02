Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 27. Februar 2018

Köln (SID) - In Monaco werden zum 19. Mal die Laureus World Sport Awards vergeben. Stars und Größen aus den verschiedensten Sportarten sind nominiert, aus deutscher Sicht können Para-Weitspringer Markus Rehm und die Formel-1-Weltmeister von Mercedes auf einen Sport-Oscar hoffen. Für die Auszeichnung "Sportsman of the year" sind Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Mo Farah und Chris Froome nominiert.

Rosberg kämpft in Abu Dhabi um den Weltmeister-Titel © SID

Die insgesamt achttägigen Testfahren auf dem Circuit de Catalunya vor den Toren Barcelonas sind ein erster Fingerzeig im Hinblick auf die kommende Formel-1-Saison. Am zweiten Tag wird unter anderem Vizeweltmeister Sebastian Vettel einen ersten Eindruck von seinem Ferrari-Boliden erhalten.