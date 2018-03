Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 27. März 2018

Köln (SID) - WM-Härtetest Nummer zwei für den Weltmeister: In Berlin trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um 20.45 Uhr auf den fünfmaligen Champion Brasilien. Bundestrainer Joachim Löw nimmt in der Startelf einige Veränderungen gegenüber dem 1:1 am Freitag gegen Spanien vor. Von Beginn an zum Einsatz kommen Ilkay Gündogan, Leroy Sane und Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. Im Tor sollen Bernd Leno und Kevin Trapp je eine Halbzeit spielen.

Die deutschen U21-Junioren wollen den nächsten Schritt Richtung Fußball-EM 2019 machen. Der von Stefan Kuntz trainierte Titelverteidiger gastiert als erste Mannschaft der DFB-Geschichte im Kosovo und will mit einem Sieg in der Partie um 18.45 Uhr die Tabellenführung festigen. Der Kosovo ist das jüngste UEFA-Mitgliedsland.

Für WM-Gastgeber Russland steht die nächste Nagelprobe an. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Brasilien treffen die Russen um 17.50 Uhr in St. Petersburg auf Vizeeuropameister Frankreich. Zwei weitere Testknüller sind die Begegnungen zwischen England und Italien um 21.00 Uhr in London sowie zwischen Spanien und Argentinien um 21.30 Uhr in Madrid.