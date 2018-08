Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. August 2018

Köln (SID) - Die beiden deutschen Topspieler greifen am zweiten Tag der US Open in New York erstmals ins Geschehen ein. Nach dem Beginn des Spielbetriebs um 17.00 Uhr trifft die an Nummer vier gesetzte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, die 2016 in Big Apple triumphiert hatte, im zweiten Match auf die Russin Margarita Gasparjan. Im dritten Match spielt der Hamburger Alexander Zverev gegen den Kanadier Peter Polansky. Zudem sind noch sechs weitere deutsche Tennisprofis im Einsatz.

Angelique Kerber trifft heute auf Margarita Gasparjan © SID

Der Fußball-Gott kehrt zurück: Weltmeister Bastian Schweinsteiger betritt zu seinem Abschiedsspiel bei Bayern München noch einmal die Allianz-Arena. Mit seinem aktuellen Klub Chicago Fire trifft der 34-Jährige auf den deutschen Rekordmeister. 500 Spiele absolvierte Schweinsteiger für die Bayern, 2013 gewann er das historische Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.