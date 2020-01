Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. Januar 2020

Köln (SID) - Bei den Australian Open werden die ersten Halbfinalisten ermittelt. Den Abschluss in der Night Session bildet das Match von Superstar Novak Djokovic, am Dienstagmorgen deutscher Zeit bekommt er es mit Milos Raonic zu tun. Zuvor ist bereits Titelverteidiger Roger Federer gegen Tennys Sandgren gefordert. Der Auftakt des neunten Turniertages in der Rod-Laver-Arena gehört aber den Frauen: Sofia Kenin spielt gegen Ons Jabeur, anschließend duelliert sich die Weltranglistenerste Ashleigh Barty vor heimischem Publikum mit Petra Kvitova.

Titelverteidiger Novak Djokovic trifft auf Milos Raonic © SID

In Schladming steht am Abend ein Slalom-Weltcup auf dem Programm, und Linus Straßer will bei diesem Night Race wieder die Weltspitze angreifen: In der Steiermark hatte er 2015 mit Rang fünf sein bestes Weltcup-Resultat eingefahren. Favoriten sind ab 17.45 Uhr aber Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der Schweizer Daniel Yule und der Franzose Clement Noel.