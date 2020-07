Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 28. Juli 2020

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC startet am Dienstag um 10.00 Uhr in die Saisonvorbereitung. Nachdem am Montag für die Hauptstadt-Profis bereits mehrere Leistungstests auf dem Plan standen, folgt einen Tag später die Rückkehr ins Mannschaftstraining.

SSC Neapel kämpft um Rang sechs in Italien © SID

Am vorletzten Spieltag kämpft die SSC Neapel am Dienstagabend um den sechsten Tabellenplatz in der Serie A. Um den AC Mailand zu verdrängen, braucht das Team von Trainer Gennaro Gattuso drei Punkte beim Auswärtsspiel gegen Inter Mailand (21.45 Uhr/DAZN). Für Inter geht es im Fernduell mit Atalanta Bergamo dagegen noch um die Vizemeisterschaft. Bergamo ist bei Parma Calcio gefordert. Anstoß ist um 19.30.